Украинским пенсионерам рассказали о 5 популярных льготах в 2025 году, о которых они могли не знать

Пенсионеры могут даже не подозревать о некоторых льготах, которые гарантируются законодательством. Это касается как бесплатной юридической поддержки, так и освобождения от отдельных видов налогов.

В 2025 году пенсионеры в Украине будут иметь возможность воспользоваться рядом льгот и услуг, которые предоставляются бесплатно или со скидками, сообщает 24 Канал. Речь идет о следующем списке льгот:

Бесплатный проезд в общественном и пригородном транспорте при наличии пенсионного удостоверения, которое нужно предъявить водителю.

Освобождение от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 281.1 Налогового кодекса Украины, при условии, что площадь земельного участка не превышает установленные лимиты.

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Бесплатная или со скидкой первичная юридическая помощь. Вторичная юридическая поддержка предоставляется, если пенсия пенсионера не превышает 4 722 гривны, или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.

Возможность оформить субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Бесплатное пользование платными парковками в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №585 (Пункт 4).

Для подтверждения право на определенные льготы пенсионеру достаточного предъявить пенсионное удостоверение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что для пенсионеров изменятся правила оплаты за коммунальные услуги.

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