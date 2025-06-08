Українським водіям виписують штрафи на 3400 грн за 'неправильні' права: чому це незаконно

В Україні все частіше фіксують випадки накладення штрафів за керування транспортом із простроченими водійськими посвідченнями. За словами юристів, поліція почала масово складати постанови щодо водіїв, які користуються "тимчасовими" правами після завершення строку їхньої дії.

Водночас такі дії правоохоронців не відповідають законодавству, про що більшість водіїв навіть не підозрює. Про це пише UAportal з посиланням на SUV News.

Зазначається, що патрульні поліцейські, накладаючи штрафи за керування з простроченим водійським посвідченням, не беруть до уваги постанову Кабміну №184 від 2 березня 2022 року. Юристи наголошують, що цей нормативний документ чітко дозволяє користуватися простроченими посвідченнями під час дії воєнного стану.

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"Багато водіїв не знають про свої права і покірно платять незаконні штрафи", — кажуть знавці права. "Згідно з постановою КМУ, українці можуть легально їздити з простроченими правами не тільки під час воєнного стану, але і ще рік після його закінчення".

Поліцейські нерідко виправдовують свої незаконні дії тим, що водій нібито мав змогу замінити документи, але не зробив цього. Проте така позиція не має жодного юридичного обґрунтування, адже уряд чітко дозволив користування простроченими посвідченнями незалежно від того, чи була можливість їх оновити. Експерти зазначають: особливо обурливо виглядає ситуація, коли окремий правоохоронець фактично ставить себе вище закону та рішень уряду.

У разі, якщо патрульні висувають водієві претензії через прострочене посвідчення водія, юристи радять посилатися на постанову Кабінету Міністрів №184. Якщо це не подіє й правоохоронці все ж складуть постанову про порушення, її варто оскаржити в судовому порядку. Фахівці зазначають, що в подібних справах суди майже завжди приймають рішення на користь водіїв.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав.

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