Українцям можуть заблокувати пенсію за борги: про що мова

В Україні від 6 травня набрав чинності закон, згідно з яким банки можуть блокувати рахунки за борги. Зокрема, під блокування можуть потрапити картки, на які нараховується пенсія.

Рахунок боржника заарештовується на підставі документу про арешт коштів, який надійшов до банку від державного (приватного) виконавця. Блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу, тобто, мінімальної суми немає, пише "На пенсії".

Зазначається, що законом не передбачено обов'язок банківської установи про повідомлення клієнта щодо блокування рахунку.

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Для відновлення доступу до коштів клієнт має звернутися в Україні до державного (приватного) виконавця із заявою, де буде зазначено номер рахунку, який потрібно розблокувати.

Водночас згідно з Законом України № 3048-IX, у період дії в Україні воєнного стану, арешт не накладається на пенсію. Втім, якщо це сталося, то необхідно звертатися до державного (приватного) виконавця.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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