Украинцам могут заблокировать пенсию за долги: о чем идет речь

В Украине от 6 мая вступил в силу закон, согласно которому банки могут блокировать счета за долги. В частности, под блокировку могут попасть карты, на которые начисляется пенсия.

Счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Блокировка средств на счете не зависит от размера долга, то есть, минимальной суммы нет, пишет "На пенсии".

Отмечается, что законом не предусмотрена обязанность банковского учреждения об уведомлении клиента о блокировании счета.

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Для восстановления доступа к средствам клиент должен обратиться в Украине к государственному (частному) исполнителю с заявлением, где будет указан номер счета, который нужно разблокировать.

В то же время, согласно Закону Украины № 3048-IX, в период действия в Украине военного положения, арест не накладывается на пенсию. Впрочем, если это произошло, то необходимо обращаться к государственному (частному) исполнителю.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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