Українцям пояснили, як не втратити частину пенсії

В Україні до 2028 року зростатиме мінімальна необхідна кількість стажу, потрібна для виходу на пенсію. Через це будь-яка помилка в записах у трудовій книжці може скоротити розміри пенсійних виплат.

Є інструкція, де чітко прописано порядок ведення трудових книжок в Україні, якого потрібно дотримуватись. Про це повідомляє progroshi.

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Пенсійний фонд може відмовити в зарахуванні певного періоду стажу. Зокрема, це станеться, якщо трудова книжка заповнена із порушенням вимог. Щоб не втратити стаж потрібно, щоб:

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всі записи були внесені після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого терміну, а у разі звільнення – у день звільнення;

записи виконані арабськими цифрами (число та місяць двозначними);

записи виконані кульковою ручкою, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і засвідчені печаткою.

Якщо у ПФУ у зарахуванні певного періоду стажу, потрібно звертатися до суду.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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