Украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии

В Украине к 2028 году будет расти минимальное необходимое количество стажа, необходимое для выхода на пенсию. Поэтому любая ошибка в записях в трудовой книжке может сократить размеры пенсионных выплат.

Есть инструкция, где четко прописан порядок ведения трудовых книг в Украине, который нужно соблюдать. Об этом сообщает progroshi.

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Пенсионный фонд может отказать в зачислении определенного периода стажа. В частности это произойдет, если трудовая книжка заполнена с нарушением требований. Чтобы не потерять стаж нужно, чтобы:

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все записи были внесены после издания приказа (распоряжения), но не позднее недельного срока, а в случае увольнения – в день увольнения;

записи выполнены арабскими цифрами (число и месяц двузначными);

записи выполнены шариковой ручкой, чернилами черного, синего или фиолетового цветов, и заверены печатью.

Если в ПФУ в зачислении определенного периода стажа нужно обращаться в суд.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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