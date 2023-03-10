Українцям пояснили, чи варто чекати підвищення пенсій для військових та УБД

У березні в Україні провели масштабну індексацію пенсій. Втім, підвищення пенсійних виплат стосувалося не всіх.

Постанова Кабінету Міністрів "Про індексацію пенсійних та страхових виплат і додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту най уразливіших верств населення у 2023 році" №168 від 24 лютого 2023 року регулює розмір виплат. Про це повідомляє "На пенсії".

З 1 березня на 19,7%, тобто на коефіцієнт 1,197 збільшуються пенсії, призначені за нормами Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Збільшення виплат стосується саме пенсії, а не зарплат, а підвищується лише базовий розмір виплат без надбавок.

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На такий самий відсоток зросли мінімальні пенсії за інвалідністю, передбачені вказаним законом. Тепер їх розмір становитиме від 5010,64 до 6014,93 гривні для солдатів і ще на 10–30% більше для старшого начальницького складу.

Окрім цього, з 1 березня також мали зрости мінімальні виплати для інвалідів війни та учасників бойових дій (на 460-820 гривень). Втім, з початкового проєкту постанови відповідний пункт прибрали.

Розміри мінімальних пенсій у цьому випадку залишаються без змін та не можуть бути нижчими:

для інвалідів війни І групи – 13 604,50 гривні (650% прожиткового мінімуму);

для інвалідів війни II групи – 10 988,25 гривні (525%);

для інвалідів війни III групи – 7534,80 гривні (360%);

для УБД – 4395,3 гривні (210%).

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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