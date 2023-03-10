Украинцам объяснили, стоит ли ждать повышения пенсий для военных и УБД

В марте в Украине была проведена масштабная индексация пенсий. Впрочем, повышение пенсионных выплат касалось не всех.

Постановление Кабинета Министров "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году" №168 от 24 февраля 2023 года регулирует размер выплат. Об этом сообщает "На пенсии".

С 1 марта на 19,7%, то есть на коэффициент 1,197 увеличиваются пенсии, назначенные по нормам Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

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Увеличение выплат касается именно пенсии, а не зарплаты, а повышается только базовый размер выплат без надбавок.

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На тот же процент выросли минимальные пенсии по инвалидности, предусмотренные указанным законом. Теперь их размер составит от 5010,64 до 6014,93 гривны для солдат и еще на 10–30% больше для старшего начальствующего состава.

Кроме этого, с 1 марта также должны вырасти минимальные выплаты для инвалидов войны и участников боевых действий (на 460-820 гривен). Впрочем, из первоначального проекта постановления соответствующий пункт убрали.

Размеры минимальных пенсий в этом случае остаются без изменений и не могут быть ниже:

для инвалидов войны I группы – 13 604,50 гривны (650% прожиточного минимума);

для инвалидов войны II группы – 10 988,25 гривны (525%);

для инвалидов войны III группы – 7534,80 гривны (360%);

для УБД – 4395,3 гривны (210%).

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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