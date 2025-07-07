Українцям перерахують пенсії в липні: у кого зростуть виплати та на скільки

У липні в Україні буде проведено перерахунок пенсій для осіб, які досягли визначених вікових меж та мають право на додаткові виплати. Це стосується громадян, яким виповнилося 65, 70, 75 та 80 років.

У повідомленні Пенсійного фонду зазначено, що, згідно з роз'ясненнями Лесі Неклес, начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, перерахунок пенсій для осіб віком 65, 70, 75 та 80 років здійснюється щомісяця. Про це пише OBOZ.UA.

Кому таку доплату не нарахують

Перерахунок не здійснюється для осіб, які досягли 65 років, за таких умов:

якщо пенсіонер продовжує працювати;

якщо у пенсіонера недостатній страховий стаж (менше 35 років для чоловіків та менше 30 років для жінок);

якщо пенсія за віком перевищує 3 200 грн.

Пенсіонери, які продовжують працювати, отримують перерахунок пенсії з урахуванням нового рівня мінімальної заробітної плати лише після того, як припинять свою трудову діяльність або закриють бізнес.

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Компенсаційна виплата для пенсіонерів, які досягли 70, 75 та 80 років, надається з дати набуття відповідного віку. Проте особам, чия пенсія перевищує 10 340,35 грн, ця виплата не призначається. Пенсії для осіб, які досягли 65, 70, 75 та 80 років, перераховуються автоматично, без необхідності звертатися особисто.

Мова йде про такі суми:

до 570 грн – для осіб старше 80 років;

до 456 грн – для людей віком від 75 до 80 років;

до 300 грн – для осіб віком від 70 до 75 років.

Загалом в Україні пенсії отримують 10 млн 331 тис. осіб. З них близько 7,5 млн громадян отримують пенсію за віком, решта – це спецпенсіонери, особи з пенсіями по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо. Найвищі пенсії (так звані довічні грошові утримання) отримують судді. В середньому їхні виплати перевищують 108 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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