Українцям перерахують платіжку за доставку газу: скільки доведеться платити щомісяця

З 2025 року в Україні перерахують тариф на доставку газу для всіх споживачів. Хоч сам тариф на доставку не змінився, в рахунку також враховуватимуть обсяги спожитого газу за газовий рік, який завершився у вересні 2024 року.

Згідно з публікацією ГазПравда, вчасна передача показників газового лічильника є надзвичайно важливою, особливо на початку жовтня. Це пов'язано з тим, що вересень слугує кінцем газового року. Від обсягу споживання, який буде зафіксовано з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року, залежатиме вартість доставки блакитного палива у 2025 році.

Отже, важливо перевірити, щоб у статистику споживання газу потрапили тільки достовірні дані про реально використане паливо. Тарифи на газопостачання під час війни залишаться незмінними. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретного оператора газорозподільної мережі, яку можна знайти на вебсайті вашої компанії. Однак незмінність тарифу не гарантує, що загальна сума платежу залишиться такою ж.

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Окрім тарифу, важливу роль відіграє і обсяг споживання. Сумарні обсяги газу, спожиті протягом минулого газового року, діляться на 12 місяців, а отримане значення множать на тариф. Якщо обсяги споживання зросли, відповідно, буде потрібно більше коштів на доставку газу.

Ціна на транспортування газу в Україні варіюється від 0,38 до 2,39 гривень за кубометр і залежить від конкретного регіону. Якщо споживачів більше, то тариф стає нижчим, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури розподіляються серед більшої кількості людей.

До прикладу, у Києві велика кількість споживачів, тому витрати на підтримку газової інфраструктури розподіляються серед багатьох людей. Внаслідок цього тариф є відносно низьким.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде вартість блакитного палива з 1 жовтня.

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