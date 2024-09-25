Чи здорожчає газ: вартість блакитного палива з 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні тариф на газ залишиться без змін. Вартість складе 7,96 грн для споживачів "Нафтогазу". Така ціна діятиме до травня 2025 року.

Про це зазначено у матеріалі OBOZ.UA. Клієнтами "Нафтогазу" є приблизно 98% усіх домогосподарств в Україні. Вартість електроенергії також залишиться без змін. "Ми розуміємо важливість стабільності в ці непрості часи, тому сумлінно дотримуємося своїх зобов'язань перед нашими споживачами", – підкреслюють представники газопостачальної компанії.

Кілька років тому, ще до початку повномасштабної війни, тема газових тарифів в Україні була такою ж політизованою, як і нинішня проблема тарифів на електрику. Проте відкриття газового ринку для населення та можливість вибору постачальника газу змінили цю ситуацію.

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Чи вистачить Україні газу?

До початку повномасштабної війни Україна мала значну залежність від імпорту газу. У 2021 році, ще до початку повномасштабних бойових дій, країна видобула приблизно 19,7 мільярда кубометрів газу, тоді як внутрішнє споживання становило 28,8 мільярда кубометрів. Таким чином близько 9 мільярдів кубометрів газу, яких не вистачало для покриття потреб населення та бізнесу, доводилося закуповувати за кордоном. Це призводило до витрат валюти, а також до того, що вітчизняний газ традиційно коштував менше, ніж імпортоване блакитне паливо.

У 2022 році, внаслідок повномасштабної війни (яка призвела до знищення великих підприємств, тимчасової окупації ряду населених пунктів та виїзду мільйонів біженців), споживання зменшилось з 28,8 млрд до 19,5 млрд кубометрів. Водночас обсяг видобутку скоротився лише на 1,28 млрд кубометрів, що є відносно незначним зменшенням.

У 2023 році видобуток газу повернувся на рівень 2021 року, проте споживання залишається на 31,25% нижчим, ніж до початку великої війни. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що цьогоріч споживання має відповідати обсягу видобутку газу. "У 2023 році споживання було 19,8 млрд кубометрів. Ми маємо забезпечити такий самий рівень видобутку", – зазначив Галущенко в ефірі телемарафону на початку року.

Існує висока ймовірність, що цього року Україна зможе досягти енергетичної незалежності та задовольнити всі свої потреби завдяки вітчизняному видобутку. Наприклад, компанія "Нафтогаз", яка планувала збільшення обсягів видобутку, вже повідомила про досягнуті успіхи.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що українці можуть отримати до 3000 гривень на оплату за газ.

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