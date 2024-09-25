Подорожает ли газ: стоимость голубого топлива с 1 октября

С 1 октября в Украине тариф на газ останется без изменений. Стоимость составит 7,96 грн для потребителей "Нафтогаза". Такая цена будет действовать до мая 2025 года.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Клиентами "Нафтогаза" являются около 98% всех домохозяйств в Украине. Стоимость электроэнергии также останется без изменений. "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – подчеркивают представители газоснабжающей компании.

Несколько лет назад, еще до начала полномасштабной войны, тема газовых тарифов в Украине была такой же политизированной, как и нынешняя проблема тарифов на электричество. Однако открытие газового рынка для населения и возможность выбора поставщика газа изменили эту ситуацию.

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Хватит ли Украине газа?

До начала полномасштабной войны Украина имела значительную зависимость от импорта газа. В 2021 году, еще до начала полномасштабных боевых действий, страна добыла примерно 19,7 миллиарда кубометров газа, тогда как внутреннее потребление составляло 28,8 миллиарда кубометров. Таким образом около 9 миллиардов кубометров газа, которых не хватало для покрытия потребностей населения и бизнеса, приходилось закупать за рубежом. Это приводило к расходам валюты, а также к тому, что отечественный газ традиционно стоил меньше, чем импортируемое голубое топливо.

В 2022 году, в результате полномасштабной войны (которая привела к уничтожению крупных предприятий, временной оккупации ряда населенных пунктов и выезда миллионов беженцев), потребление уменьшилось с 28,8 млрд до 19,5 млрд кубометров. В то же время объем добычи сократился лишь на 1,28 млрд кубометров, что является относительно незначительным уменьшением.

В 2023 году добыча газа вернулась на уровень 2021 года, однако потребление остается на 31,25% ниже, чем до начала большой войны. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в этом году потребление должно соответствовать объему добычи газа. "В 2023 году потребление было 19,8 млрд кубометров. Мы должны обеспечить такой же уровень добычи", – отметил Галущенко в эфире телемарафона в начале года.

Существует высокая вероятность, что в этом году Украина сможет достичь энергетической независимости и удовлетворить все свои потребности благодаря отечественной добыче. Например, компания "Нафтогаз", которая планировала увеличение объемов добычи, уже сообщила о достигнутых успехах.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что украинцы могут получить до 3000 гривен на оплату за газ.

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