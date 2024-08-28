Українцям доведеться пізніше виходити на пенсію: у чому причина

Українці мають можливість виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років, залежно від загальної кількості років їхнього трудового стажу.

У 2024 році пенсійний вік підвищувати не будуть. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що основним завданням Мінсоцполітики є перетворення пенсіонерів на цінний ресурс для роботодавців. Про це пише 24 канал.

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"Людина у 65 років – це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс", – зазначила Жолнович.

Хто може вийти на пенсію у 2024 році

Цього року на пенсію можуть вийти особи, які мають наступний стаж:

у 60 років – при наявності мінімум 31 року стажу;

у 63 роки – при наявності 21 року стажу;

у 65 років – при наявності 15 років стажу.

Варто відзначити, що в найближчі роки вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки будуть зростати.

Нагадаємо, раніше у ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів.

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