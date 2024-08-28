Украинцам придется позже выходить на пенсию: в чем причина

Украинцы имеют возможность выхода на пенсию в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от общего количества лет их трудового стажа.

В 2024 году пенсионный возраст повышать не будут. Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что основной задачей Минсоцполитики является превращение пенсионеров в ценный ресурс для работодателей. Об этом пишет 24 канал.

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"Человек в 65 лет – это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс", – отметила Жолнович.

Кто может выйти на пенсию в 2024 году

В этом году на пенсию могут выйти лица, имеющие следующий стаж:

в 60 лет – при наличии минимум 31 года стажа;

в 63 года – при наличии 21 года стажа;

в 65 лет – при наличии 15 лет стажа.

Следует отметить, что в ближайшие годы требования к стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти.

Напомним, ранее в ПФУ предложили новую услугу для пенсионеров.

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