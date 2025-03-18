Українцям розповіли, який страховий стаж зараз не враховується
Кількість набутого страхового стажу визначає право на вихід на пенсію. Крім того, цей показник впливає на розмір пенсійних виплат.
У 2004 році відбулися суттєві зміни. Починаючи з 1 січня цього року, порядок зарахування страхового стажу було змінено, повідомляє UAportal із посиланням на сайт "На пенсії".
Що зараз не включається до страхового стажу:
- періоди роботи без офіційного працевлаштування, коли не сплачувалися страхові внески;
- періоди роботи за цивільноправовими договорами до 2016 року, оскільки до цього часу роботодавці не здійснювали сплату страхових внесків за таких працівників;
- період навчання у вищих навчальних закладах, коледжах і технікумах після 2004 року.
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Також у страховий стаж не включаються періоди роботи до 2004 року, якщо відповідні дані відсутні в трудовій книжці. Виправити цю ситуацію можна такими способами:
- подати до Пенсійного фонду підтверджувальні довідки або акти-звірки;
- звернутися до спеціальної комісії та надати свідчення двох осіб, які працювали на тому ж підприємстві у зазначений період.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко дізнатись свій трудовий стаж.
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