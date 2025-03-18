Украинцам рассказали, какой страховой стаж сейчас не учитывается

Количество приобретенного страхового стажа определяет право на выход на пенсию. Кроме того, этот показатель влияет на размер пенсионных выплат.

В 2004 году произошли существенные изменения. Начиная с 1 января этого года, порядок зачисления страхового стажа был изменен, сообщает UAportal со ссылкой на сайт "На пенсии".

Что сейчас не включается в страховой стаж:

периоды работы без официального трудоустройства, когда не уплачивались страховые взносы;

периоды работы по гражданско-правовым договорам до 2016 года, поскольку до этого времени работодатели не осуществляли уплату страховых взносов за таких работников;

период обучения в высших учебных заведениях, колледжах и техникумах после 2004 года.

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Также в страховой стаж не включаются периоды работы до 2004, если соответствующие данные отсутствуют в трудовой книжке. Исправить эту ситуацию можно следующими способами:

подать в Пенсионный фонд подтверждающие справки или акты-сверки;

обратиться в специальную комиссию и дать показания двух лиц, работавших на том же предприятии в указанный период.

Напомним, ранее мы рассказывали, как быстро узнать свой трудовой стаж.

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