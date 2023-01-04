Українцям знову надають безплатне житло у Польщі: хто може отримати

Українські переселенці, яке від 24 лютого 2022 переїхали до Польщі, можуть знайти безоплатне житло за допомогою сервісу Airbnb. Прихисток можна знайти максимум на 90 днів.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, тимчасове житло українці можуть отримати у спеціально обладнаних шелтерах. Проте є умова – прихисток нададуть лише жінкам з дітьми та соціально-незахищеним категоріям осіб. Також у пріоритеті – допомога особам з інвалідністю.

Якщо житло потрібне екстрено, або для транзитного перебування, то у шелтерах можна буде жити безплатно до шести ночей. На 8-29 ночей заселять ц разі потреби короткотермінового перебування. Ті ж, хто потребує залишитися на так званому подовженому перебуванні, зможуть отримати прихисток на 30-90 діб.

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У Мінреінтеграції повідомили, що для звернення щодо надання житла необхідно написати на електронну пошту: [email protected] Можна також зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44.

У заявці слід вказати:

Регіон, в якому ви перебуваєте.

Ім’я, прізвище та по-батькові.

Електронну пошту та номер телефону.

Тим часом польське видання Yavp уточнює, що пропозиція безплатного житла доступна виключно у Варшаві. Зазначається, що "житло надаватимуть тільки жінкам (в тому числі з дітьми) або ж, як виняток, чоловікам вразливих категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями)".

Міжнародна організація United for Ukraine, яка допомагає біженцям з України за кордоном, повідомила, що біженці з України, які не знайшли, де зупинитися в Польщі, можуть звернутися до найближчого пункту прийому або зателефонувати на номер +48 47 721 75 75.

Також зазначається, що з 1 лютого 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50% вартості проживання. Сума становитиме не більше 40 злотих на особу на день.

Крім того, з 1 травня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат. Сума становитиме не більше 60 злотих на особу на день.

"Обов’язок сплачувати за проживання не поширюватиметься на інвалідів, дітей, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб, які мають дітей віком до одного року, опікунів не менше трьох дітей, а також осіб, які перебувають у складному матеріальному становищі", – додали у United for Ukraine.

Нагадаємо, у грудні 2022 року у сусідній Польщі було зафіксовано найбільший за останні місяці відтік українців.

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