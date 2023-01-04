Украинцам снова предоставляют бесплатное жилье в Польше: кто может получить

Украинские переселенцы, которые от 24 февраля 2022 года переехали в Польшу, могут найти безвозмездное жилье с помощью сервиса Airbnb. Приют можно найти максимум на 90 дней.

Как сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, временное жилье украинцы могут получить в специально оборудованных шелтерах. Однако есть условие – приют предоставит только женщинам с детьми и социально незащищенным категориям лиц. Также в приоритете – помощь лицам с инвалидностью.

Если жилье нужно экстренно или для транзитного пребывания, то в шелтерах можно будет жить бесплатно до шести ночей. На 8-29 ночей заселят в случае необходимости краткосрочного пребывания. Те же, кто нуждается в так называемом удлиненном пребывании, смогут получить убежище на 30-90 суток.

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В Минреинтеграции сообщили, что для обращения по предоставлению жилья необходимо написать на электронную почту: [email protected] Можно также позвонить по телефону: +48 22 490 20 44.

В заявке следует указать:

Регион, в котором вы находитесь.

Имя, фамилия и отчество.

Электронная почта и номер телефона.

Тем временем польское издание Yavp уточняет, что предложение бесплатного жилья доступно исключительно в Варшаве. Отмечается, что "жилье будут предоставлять только женщинам (в том числе с детьми) или же, как исключение, мужчинам из уязвимых категорий (пенсионеры, лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями)".

Международная организация United for Ukraine, которая помогает беженцам из Украины за границей, сообщила, что беженцы из Украины, не нашедшие, где остановиться в Польше, могут обратиться в ближайший пункт приема или позвонить по телефону +48 47 721 75 75.

Также отмечается, что с 1 февраля 2023 украинцы, которые будут находиться в Польше более 120 дней, должны будут покрывать 50% стоимости проживания. Сумма будет составлять не более 40 злотых на человека в день.

Кроме того, с 1 мая 2023 беженцы, которые будут находиться в Польше 180 дней, должны будут покрывать 75% расходов. Сумма будет составлять не более 60 злотых на человека в день.

"Обязанность платить за проживание не будет распространяться на инвалидов, детей, лиц пенсионного возраста, беременных женщин, лиц, имеющих детей до одного года, опекунов не менее трех детей, а также лиц, находящихся в сложном материальном положении", – добавили в United for Ukraine.

Напомним, в декабре 2022 года в соседней Польше был зафиксирован самый большой за последние месяцы отток украинцев.

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