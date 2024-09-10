Працівників в Україні частіше звільнятимуть, ніж найматимуть: хто ризикує залишитись без роботи

Найближчим часом український ринок праці навряд чи зазнає істотних змін: в основних секторах економіки не слід очікувати ні різкого зростання вакансій, ні значного збільшення звільнень. Однак компанії, що планують коригувати свою чисельність працівників, все ж існують.

На жаль, їхні плани виглядають переважно песимістично: звільнень буде значно більше, ніж нових наймів, практично в усіх ключових галузях. Про це пише OBOZ.UA.

Згідно з результатами останнього опитування НБУ, серед промислових підприємств:

78% зберігатимуть поточну чисельність працівників;

8% планують нові найми;

14% проводитимуть звільнення, що майже вдвічі більше, ніж ті, хто готовий розширювати штат.

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Серед підприємств у сфері послуг:

81% збережуть існуючу чисельність працівників;

4% планують нові найми;

15% здійснюватимуть звільнення, що майже вчетверо перевищує число тих, хто готовий розширювати штат.

Серед компаній роздрібної торгівлі:

80% зберігатимуть свою теперішню кількість працівників;

4% планують прийняти нових співробітників;

15% проводитимуть скорочення штату, що майже в чотири рази більше, ніж кількість підприємств, які готові розширювати свій персонал.

Будівельна сфера стала єдиною, де компанії, що планують збільшення штату, переважають над тими, хто збирається скорочувати персонал. Тут передбачається загальне збільшення кількості працівників: 13% компаній планують найм нових співробітників, тоді як лише 4% мають намір скорочувати штат. Решта 83% підприємств залишать свою чисельність персоналу на поточному рівні.

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