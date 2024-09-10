В Україні офіційно з’явиться нова професія: вже затверджено стандарт

Національне агентство кваліфікацій затвердило професійний стандарт "Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)". Це рішення стане значним поштовхом для розвитку галузі гуманітарного розмінування в Україні.

Ініціатором розробки стандарту стало Міністерство економіки України, яке розуміє важливість чітко визначених вимог до професійної підготовки демінерів. Новий стандарт розроблений з урахуванням міжнародних норм та найкращих світових практик у сфері протимінної діяльності, повідомили в Мінекономіки.

Також читайте: Чому у держбюджетні закінчились гроші для виплат ЗСУ: пояснення нардепа

Завдяки новому стандарту, в Україні буде створена єдина система підготовки та сертифікації демінерів. Це дозволить підвищити якість послуг з гуманітарного розмінування та забезпечити безпеку працівників. Крім того, стандарт відкриває нові можливості для залучення до роботи ветеранів, які зможуть отримати необхідні знання та навички для роботи в цій сфері.

Затвердження професійного стандарту – це лише перший крок. Наступним етапом стане розробка освітніх програм, які відповідатимуть вимогам нового стандарту. Це дозволить готувати висококваліфікованих фахівців для роботи в галузі гуманітарного розмінування.

Важливим аспектом нового стандарту є його відповідність міжнародним вимогам. Це означає, що українські демінери зможуть працювати за кордоном, а іноземні фахівці зможуть працювати в Україні.

"Розроблений стандарт передбачає 5 рівнів підготовки. Здобутий базовий рівень дозволить залучати фахівця до нетехнічного обстеження, наступний рівень – можливість проводити технічне обстеження. Далі – розмінування територій, будівель тощо", – зазначив директор ТОВ "Шериф-Розмінування" Євгеній Антипенко.

Завдяки системному підходу до гуманітарного розмінування, Україна наближається до своєї мети – зробити свої території безпечними для життя людей.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що з 1 вересня для українців зросте військовий збір.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!