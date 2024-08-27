Військовий збір для українців зросте з 1 вересня: скільки потрібно буде платити

Українцям найближчим часом слід готуватися до підвищення податків, зокрема зростання військового збору. Намір підвищити військовий збір для ФОП залишаться незмінними.

Ставка для фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%, а для ФОПів третьої групи складатиме 1% від їхнього доходу. Інші групи сплачуватимуть 5% від суми, яка буде розрахована з двох мінімальних зарплат на місяць. Про це пише 24 канал.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, на сьогодні здебільшого тільки державний сектор виплачує офіційні зарплати з належним утриманням податків. Однак багато громадян ухиляються від сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ, обираючи оптимізацію через мінімальні зарплати або використання ФОПів.

"У нас з офіційно влаштованих 70% – це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх працюючих в країні частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором – правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил", – зазначає Марченко.

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Міністр вважає, що збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5% для зарплат громадян України, а також його поширення на юридичні особи (1% від обороту) та окремі операції фізичних осіб (від 5% до 30%) є справедливим кроком під час війни для забезпечення фінансування Сил оборони.

Для кого зросте військовий збір

Перегляд військового збору разом з деякими іншими заходами допоможе залучити додаткові 121,8 млрд грн для фінансування сектора безпеки та оборони, включаючи наступні кроки:

Підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%.

Введення військового збору для юридичних осіб на загальній та спрощеній системі оподаткування у розмірі 1% від доходу.

Введення військового збору для фізичних осіб-підприємців: 5% від двох мінімальних зарплат для 1, 2 та 4 груп, і 1% від доходу для 3 групи.

Також буде запроваджено військовий збір на окремі операції:

5% від вартості банківських металів при покупці у банків.

5% від доходу з продажу одного об’єкта нерухомості.

5% від вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачуються операторами мобільного зв’язку.

15% від вартості авто під час першої реєстрації легкових автомобілів (крім забезпечення авто осіб з інвалідністю).

30% від вартості реалізованих ювелірних виробів, що сплачуються підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями, які займаються їх продажем.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні готують різке підвищення податків.

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