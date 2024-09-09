Чому у держбюджетні закінчились гроші для виплат ЗСУ: пояснення нардепа

У державному бюджеті більше не залишилось коштів для виплат Збройним силам України. Річ у тім, що фінансування зарплат та "бойових" виплат військовим було передбачено лише до вересня.

Про це повідомив народний депутат України Іван Крулько, який є головою підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету Верховної Ради з питань бюджету, у коментарі для "КИЇВ24". Про це пише ТСН.

"Найбільш вірогідна причина: були очікування, що до вересня місяця буде деескалація, і ЗСУ не потребуватимуть таких високих видатків, як зараз. По суті на 2024 рік кошти були закладені до вересня. Зараз вони закінчилися, і є необхідність збільшити бюджет на 500 млрд грн, щоб покрити необхідні видатки для ЗСУ", – роз'яснив Крулько.

Він також зазначає, що частина коштів буде витрачена на придбання зброї згідно з раніше укладеними контрактами.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що з 1 вересня для українців зросте військовий збір.

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