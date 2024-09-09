Почему в госбюджетные закончились деньги для выплат ВСУ: объяснение нардепа

В государственном бюджете больше не осталось средств для выплат Вооруженным силам Украины. Дело в том, что финансирование зарплат и "боевых" выплат военным было предусмотрено только до сентября.

Об этом сообщил народный депутат Украины Иван Крулько, который является председателем подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, в комментарии для "КИЕВ24". Об этом пишет ТСН.

"Наиболее вероятная причина: были ожидания, что до сентября месяца будет деэскалация, и ВСУ не будут нуждаться в таких высоких расходах, как сейчас. По сути на 2024 год средства были заложены до сентября. Сейчас они закончились, и есть необходимость увеличить бюджет на 500 млрд грн, чтобы покрыть необходимые расходы для ВСУ", – разъяснил Крулько.

Он также отмечает, что часть средств будет потрачена на приобретение оружия согласно ранее заключенным контрактам.

Напомним, ранее UAportal писал, что с 1 сентября для украинцев вырастет военный сбор.

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