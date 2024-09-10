В Украине официально появится новая профессия: уже утвержден стандарт

Национальное агентство квалификаций утвердило профессиональный стандарт "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)". Это решение станет значительным толчком к развитию отрасли гуманитарного разминирования в Украине.

Инициатором разработки стандарта стало Министерство экономики Украины, понимающее важность четко определенных требований к профессиональной подготовке деминеров. Новый стандарт разработан с учетом международных норм и лучших мировых практик в сфере противоминной деятельности, сообщили в Минэкономики.

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Благодаря новому стандарту в Украине будет создана единая система подготовки и сертификации деминеров. Это позволит повысить качество услуг по гуманитарному разминированию и обеспечить безопасность работников. Кроме того, стандарт открывает новые возможности для привлечения к работе ветеранов, которые могут получить необходимые знания и навыки для работы в этой сфере.

Утверждение профессионального стандарта – это только первый шаг. Следующим этапом станет разработка образовательных программ, отвечающих требованиям нового стандарта. Это позволит готовить высококвалифицированных специалистов для работы в области гуманитарного разминирования.

Важным аспектом нового стандарта является его соответствие международным требованиям. Это значит, что украинские деминеры смогут работать за границей, а иностранные специалисты смогут работать в Украине.

"Разработанный стандарт предусматривает 5 уровней подготовки. Обретенный базовый уровень позволит привлекать специалиста к нетехническому обследованию, следующий уровень – возможность проводить техническое обследование. Далее – разминирование территорий, зданий и тому подобное", – отметил директор ООО "Шериф-Разминирование" Евгений Антипенко.

Благодаря системному подходу к гуманитарному разминированию Украина приближается к своей цели – сделать свои территории безопасными для жизни людей.

Напомним, ранее UAportal писал, что с 1 сентября для украинцев вырастет военный сбор.

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