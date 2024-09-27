Українців очікують нові правила нарахування субсидій: що зміниться

В Україні більшість громадян, які користуються житловими субсидіями в неопалюваний період, отримають їх автоматично. Однак із жовтня механізм розрахунку субсидій буде змінено.

З 1 жовтня в Україні розпочинається процес призначення субсидій на опалювальний сезон. Субсидія за жовтень буде нарахована з урахуванням початку опалювального періоду у більшості міст країни. Про це пише 24 Канал.

Читайте також: Чому українці, які виконали однакові умови, мають різні пенсії

Розрахунок буде проведений протягом 15 днів, незалежно від дати початку опалювального сезону в окремому населеному пункті. Це передбачає, що виплати за жовтень надійдуть у листопаді, і тому розмір субсидії для осіб, які вже отримували її, у жовтні залишиться незмінним.

Через зростання тарифів на комунальні послуги Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій. Коригування буде здійснено з урахуванням старту опалювального сезону та підвищених витрат на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як розрахувати розмір субсидії на комуналку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!