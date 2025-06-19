Українців попередили про фальшиві долари в обігу: які серії та купюри підробляють найчастіше

Показники підроблення іноземної валюти в Україні майже досягли рівня 2021 року – періоду до початку повномасштабної війни. Основна частина фальшивих грошей, що потрапляють до рук правоохоронців, становлять саме долари США.

У зв’язку з цим виникає логічне питання: які саме серії та номінали американських купюр найчастіше підробляють? Подробиці про це розповів сайт "Новини.LIVE".

Як свідчать дані Нацбанку, за підсумками 2024 року долари США становили більшість серед вилучених підроблених іноземних банкнот — 93% від загального обсягу, тоді як на євро припадало лише 7%. Щодо номіналів, то найчастіше зловмисники підробляли такі:

100 доларів – 90%;

50 доларів – 9%.

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Найпопулярнішими серед українців для накопичень є саме ці номінали, тому попит на такі купюри залишається дуже високим. Щодо серій доларів США, можна припустити, що шахраї надають перевагу банкнотам старішого зразка – випущеним до 2013 року. Адже нові готівкові купюри важче підробити, тоді як п’ятнадцятирічні банкноти не мають таких захисних елементів.

синьої захисної стрічки;

3D-голограм;

складних елементів захисту.

Банкноти серій, випущених до 2013 року, простіше підробити через їхній спрощений дизайн, а розпізнати фальшиву купюру можна лише при ретельному огляді або за допомогою спеціального обладнання.

"Для уникнення випадків отримання підробок НБУ радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції "на руках", через інтернет тощо. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих пунктів обміну валюти чи банківських фінансових установ", – зазначає регулятор.

При придбанні іноземної валюти варто звертати увагу на дату випуску купюр, наявність сучасних захисних елементів та якість паперу. Якщо виникають сумніви щодо автентичності грошей, їх слід здати до банку, який безкоштовно направить купюри для експертизи до відповідного підрозділу Нацбанку України.

Раніше ми розповідали, що купюри номіналом 100 доларів 2003 року можуть викликати проблеми.

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