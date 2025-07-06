Українці масово купують вживані авто: яка модель найпопулярніша та скільки вона коштує

У червні 2025 року в Україні було зареєстровано 20,5 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 9,6% більше порівняно з тим самим періодом 2024 року. Лідером продажу серед марок став Volkswagen Golf, який придбали 835 осіб. Ціна на автомобілі цієї моделі віком до 5 років варіюється від 14,5 до 18,15 тис. доларів.

Згідно з даними Інституту досліджень авторинку, у червні 2025 року спостерігалося зниження покупок іноземних вживаних авто на 8,8% порівняно з травнем цього ж року. Таке скорочення спостерігається з початку року. Про це пише OBOZ.UA.

Вказується, що у 2025 році найбільше вживаних іноземних легкових автомобілів було придбано в травні – 22,5 тис. одиниць, тоді як у січні цей показник був найменшим – лише 14,47 тис. штук.

"Середній вік легковиків, які влилися в український парк протягом червня 2025 року, зменшився з 9,6 року до 8,9 року. Нехай пригнали менше, але дещо меншого віку", – йдеться у повідомленні.

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На які вживані авто найбільший попит в Україні

Найбільш затребуваним вживаним автомобілем з-за кордону серед українців став Volkswagen Golf — придбано 835 таких машин. До топ-10 також потрапили:

Skoda Octavia – 654. Volkswagen Tiguan – 632. Tesla Model Y – 570. Audi Q5 – 529. Tesla Model 3 – 518. Nissan Leaf – 468. Volkswagen Passat – 455. Renault Megane – 450. Nissan Rogue – 435.

Яка вартість найбільш популярної моделі

Ціни на Volkswagen Golf варіюється в залежності від кількох факторів, таких як технічний стан, пробіг і інші. Згідно з даними порталу auto.ria:

Вживаний автомобіль 2020 року випуску з пробігом 22 тис. км після аварії пропонують за 14,5 тис. доларів.

Водночас авто 2021 року випуску з пробігом 188 тис. км доступний для покупки за 17,55 тис. доларів.

Також автомобіль 2021 року випуску з пробігом 248 тис. км продається за 18,15 тис. доларів.

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