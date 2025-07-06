Украинцы массово покупают подержанные авто: какая модель самая популярная и сколько она стоит

В июне 2025 года в Украине было зарегистрировано 20,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 9,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Лидером продаж среди марок стал Volkswagen Golf, который приобрели 835 человек. Цена на автомобили этой модели возрастом до 5 лет варьируется от 14,5 до 18,15 тыс. долларов.

Согласно данным Института исследований авторынка, в июне 2025 года наблюдалось снижение покупок иностранных подержанных авто на 8,8% по сравнению с маем этого же года. Такое сокращение наблюдается с начала года. Об этом пишет OBOZ.UA.

Указывается, что в 2025 году больше всего подержанных иностранных легковых автомобилей было приобретено в мае – 22,5 тыс. единиц, тогда как в январе этот показатель был наименьшим - всего 14,47 тыс. штук.

"Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк в течение июня 2025 года, уменьшился с 9,6 года до 8,9 года. Пусть пригнали меньше, но несколько меньшего возраста", – говорится в сообщении.

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На какие подержанные авто наибольший спрос в Украине

Самым востребованным подержанным автомобилем из-за рубежа среди украинцев стал Volkswagen Golf – приобретено 835 таких машин. В топ-10 также попали:

Skoda Octavia – 654. Volkswagen Tiguan – 632. Tesla Model Y – 570. Audi Q5 – 529. Tesla Model 3 – 518. Nissan Leaf – 468. Volkswagen Passat – 455. Renault Megane – 450. Nissan Rogue – 435.

Какова стоимость наиболее популярной модели

Цены на Volkswagen Golf варьируется в зависимости от нескольких факторов, таких как техническое состояние, пробег и другие. Согласно данным портала auto.ria:

Подержанный автомобиль 2020 года выпуска с пробегом 22 тыс. км после аварии предлагают за 14,5 тыс. долларов.

В то же время авто 2021 года выпуска с пробегом 188 тыс. км доступен для покупки за 17,55 тыс. долларов.

Также автомобиль 2021 года выпуска с пробегом 248 тыс. км продается за 18,15 тыс. долларов.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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