Українці масово змушені платити за газ, який не використовують: названо причину

Українські споживачі, чиї будинки підключені до газопостачання, повинні сплачувати за його транспортування, навіть у випадках, коли газ фактично не використовується. Починаючи з 1 січня, розмір оплати за доставку газу визначається відповідно до обсягів споживання за 2024 рік.

Про це зазначається в матеріалі видання "OBOZ.UA". Якщо газ не використовується, щомісячна плата визначається залежно від типу підключення:

39 кубометрів на рік — для споживачів, які використовують газ лише для приготування їжі;

126 кубометрів на рік — якщо газ застосовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів на рік — у випадках, коли газ використовується для опалення.

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Запізнення з оплатою за транспортування газу може стати причиною судового розгляду.

Вартість спожитого газу розраховується за даними лічильника, якщо він встановлений. У випадку нульового споживання потрібно щомісячно, з 1 по 5 число, передавати попередні показники, щоб уникнути нарахування завищених сум.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у січні українці можуть отримати третю платіжку за газ.

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