Українці можуть платити за світло по 2,16 грн за кВт*год: що для цього потрібно

У жовтні вартість електроенергії в Україні залишиться на рівні 4,32 грн за кВт*год. Проте громадяни, які користується двозонними лічильниками, матимуть змогу сплачувати за електроенергію в нічний час за зниженим тарифом – 2,16 грн за кВт*год.

В Україні кожен споживач електроенергії має можливість придбати багатозонний лічильник, звернутися до свого постачальника та змінити тарифний план. Як зазначається в матеріалі OBOZ.UA, наприклад, за наявності двозонного лічильника, з 23:00 до 7:00 можна платити за електроенергію за зниженим тарифом – 2,16 грн за 1 кВт*год, замість стандартних 4,32 грн за 1 кВт*год.

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За інформацією, оприлюдненою на сайті одного з постачальників, денний тариф (з 7:00 до 23:00) залишиться без змін. Однак в нічні години (з 23:00 до 7:00) вартість електроенергії буде знижена на 50%.

"Якщо ж Ви вирішили розраховуватись за спожиту електричну енергію за тризонним тарифом, то у час пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 год та з 20:00 до 22:00 год) Ви платитимете по тарифу, який на 50% більший від діючого. У час напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00 год, з 11:00 до 20:00 год, з 22:00 до 23:00 год) – по діючому тарифу, в нічний час (з 23:00 до 07:00 год) — по тарифу, який на 60% менший від діючого", – зазначають в організації.

Підключення до нічного тарифу є безкоштовним, проте українцям доведеться придбати двозонний лічильник, який коштує від 1,6 до 2,4 тисяч гривень. Однак така інвестиція швидко виправдає себе. Наприклад, якщо ваше місячне споживання складає 250 кВт*год, і половина електроенергії використовується в нічний час, ви зможете заощаджувати близько 460 гривень щомісяця. Тому за п’ять місяців витрати на лічильник повністю окупляться.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто може платити за комуналку лише 25% від нарахованої суми.

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