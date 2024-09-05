Хто може платити за комуналку лише 25% від нарахованої суми

В Україні сім'ї учасників бойових дій мають право на значні пільги, зокрема 75% знижку на оплату комунальних послуг. Це стосується не лише оплати житла, але й комунальних послуг, таких як газ, електроенергія, та утримання житлових приміщень.

У випадку, якщо член родини є інвалідом, знижка може досягати 100%. Для отримання цих пільг необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України, пише OBOZ.UA.

Читайте також: Українців почали штрафувати на значні суми за лічильники

Знижка на оплату житлово-комунальних послуг розраховується на 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю. Особливі умови застосовуються для сімей, де всі члени є непрацездатними, оскільки для них пільги на газове опалення можуть бути збільшені за подвійною нормою площі.

Окрім комунальних пільг, держава також передбачає підтримку для дітей учасників бойових дій. Вони мають першочергове право на місця у дитячих оздоровчих таборах, пріоритет при вступі до шкіл та дитячих садків, можливість переведення на бюджетну форму навчання, пільгове або безкоштовне проживання у гуртожитках, а також право на соціальні стипендії.

Для отримання пільг необхідно подати заяву до Пенсійного фонду. Це можна зробити як особисто, відвідавши сервісний центр, так і онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток "Дія". Крім заяви на пільгу, потрібно також подати документи для внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Пільги можуть бути призначені як самому учаснику бойових дій, так і членам його сім'ї. Державна підтримка є важливою частиною соціального захисту ветеранів та їхніх близьких у складних умовах війни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути переплати за газ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!