Кто может платить за коммуналку всего 25% от начисленной суммы

В Украине семьи участников боевых действий имеют право на значительные льготы, в том числе 75% скидку на оплату коммунальных услуг. Это касается не только оплаты жилья, но и коммунальных услуг, таких как газ, электроэнергия и содержание жилых помещений.

Если член семьи является инвалидом, скидка может достигать 100%. Для получения этих льгот необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, пишет OBOZ.UA.

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Скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью. Особые условия применяются для семей, где все члены нетрудоспособны, поскольку для них льготы на газовое отопление могут быть увеличены по двойной норме площади.

Кроме коммунальных льгот государство также предусматривает поддержку для детей участников боевых действий. Они имеют первоочередное право на места в детских оздоровительных лагерях, приоритет при поступлении в школы и детские сады, возможность перевода на бюджетную форму обучения, льготное или бесплатное проживание в общежитиях, а также право на социальные стипендии.

Для получения льгот необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать как лично, посетив сервисный центр, так и онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Действие". Кроме заявления на льготу, необходимо также подать документы для внесения в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Льготы могут быть назначены как самому участнику боевых действий, так и членам его семьи. Государственная поддержка является важной частью социальной защиты ветеранов и близких в сложных условиях войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как избежать переплаты за газ.

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