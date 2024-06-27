Українці зможуть по-новому платити за газ: що змінилося
Оплата газу для українців стала ще доступнішою та зручнішою. Компанія-постачальник "Нафтогаз України" оголосила про нову можливість сплатити за блакитне паливо через термінали city24.
"Нафтогаз" прагне постійно вдосконалювати сервіс для своїх клієнтів, тому співпраця з city24 стала логічним кроком на цьому шляху. Тепер українці можуть оплатити газ у будь-який час доби, не виходячи з дому чи офісу, просто знайшовши найближчий термінал.
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Як скористатися терміналом city24:
- Знайдіть найближчий термінал на карті за посиланням
- На головному екрані виберіть розділ "Комунальні послуги".
- У пошуковому рядку введіть "Нафтогаз України".
- Натисніть "Сервісні послуги" та виберіть потрібну послугу.
- Введіть номер особового рахунку та прізвище власника.
- Після формування документа натисніть "Друк", щоб отримати паперову копію.
Переваги оплати через термінали city24:
Зручність: оплата доступна 24/7 без вихідних та свят.
Швидкість: транзакція обробляється протягом декількох хвилин.
Без комісії: оплата послуг "Нафтогазу" через термінали city24 є безкоштовною.
Додаткові послуги: за допомогою терміналів можна отримати акт звірки та довідку про відсутність заборгованості.
Оплачувати рахунок за газ рекомендується до 25 числа кожного місяця включно. З 1 по 5 число кожного місяця потрібно передавати показання лічильників, щоб уникнути завищених нарахувань у платіжці.
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