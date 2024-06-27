Українці зможуть по-новому платити за газ: що змінилося

Оплата газу для українців стала ще доступнішою та зручнішою. Компанія-постачальник "Нафтогаз України" оголосила про нову можливість сплатити за блакитне паливо через термінали city24.

"Нафтогаз" прагне постійно вдосконалювати сервіс для своїх клієнтів, тому співпраця з city24 стала логічним кроком на цьому шляху. Тепер українці можуть оплатити газ у будь-який час доби, не виходячи з дому чи офісу, просто знайшовши найближчий термінал.

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Як знайти рахунок за газ Нафтогаз. Джерело: Нафтогаз/facebook.com

Як скористатися терміналом city24:

Знайдіть найближчий термінал на карті за посиланням

На головному екрані виберіть розділ "Комунальні послуги".

У пошуковому рядку введіть "Нафтогаз України".

Натисніть "Сервісні послуги" та виберіть потрібну послугу.

Введіть номер особового рахунку та прізвище власника.

Після формування документа натисніть "Друк", щоб отримати паперову копію.

Переваги оплати через термінали city24:

Зручність: оплата доступна 24/7 без вихідних та свят.

Швидкість: транзакція обробляється протягом декількох хвилин.

Без комісії: оплата послуг "Нафтогазу" через термінали city24 є безкоштовною.

Додаткові послуги: за допомогою терміналів можна отримати акт звірки та довідку про відсутність заборгованості.

Оплачувати рахунок за газ рекомендується до 25 числа кожного місяця включно. З 1 по 5 число кожного місяця потрібно передавати показання лічильників, щоб уникнути завищених нарахувань у платіжці.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто може не платити за доставку газу.

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