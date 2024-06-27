Украинцы смогут по-новому платить за газ: что изменилось

Оплата газа для украинцев стала еще более доступной и удобной. Компания-поставщик "Нафтогаз Украины" объявила о новой возможности оплатить голубое топливо через терминалы city24.

"Нефтегаз" стремится постоянно совершенствовать сервис для своих клиентов, поэтому сотрудничество с city24 стало логичным шагом на этом пути. Теперь украинцы могут оплатить газ в любое время суток, не выходя из дома или офиса, просто обнаружив ближайший терминал.

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Как найти счет за газ Нафтогаз. Источник: Нефтегаз/facebook.com

Как воспользоваться терминалом city24:

Найдите ближайший терминал на карте по ссылке

На главном экране выберите раздел "Коммунальные услуги".

В поисковой строке введите "Нефтегаз Украины".

Нажмите "Сервисные услуги" и выберите требуемую услугу.

Введите номер лицевого счета и фамилию владельца.

После формирования документа нажмите "Печать", чтобы получить бумажную копию.

Преимущества оплаты через терминалы city24:

Удобство: оплата доступна 24/7 без выходных и праздников.

Скорость: транзакция обрабатывается в течение нескольких минут.

Без комиссии: оплата услуг "Нафтогаза" через терминалы city24 бесплатна.

Дополнительные услуги: С помощью терминалов можно получить акт сверки и справку об отсутствии задолженности.

Оплачивать счет за газ рекомендуется до 25 числа каждого месяца включительно. С 1 по 5 число каждого месяца нужно передавать показания счетчиков во избежание завышенных начислений в платежке.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто может не платить за доставку газа.

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