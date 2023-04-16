Українці зможуть отримати доплати до пенсій: кому виплатять по 300 гривень

В Україні окрема категорія пенсіонерів зможе отримати доплати до пенсійних виплат. По 300 гривень виплатять тим, хто досяг 70-річного віку.

Як пише видання "На пенсії", Пенсійний фонд щомісячно, перед початком нарахування пенсій, проводить перерахунки виплат на наступний період. Це відбувається і через встановлення щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 грн пенсіонерам, які досягли 70 років.

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"Тому у квітні пенсіонери отримають пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення 70 років, тобто у цьому випадку – з 6 квітня. Перша виплата буде неповною, а вже у травні – 300 гривень", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

А ще в Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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