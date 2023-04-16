Украинцы смогут получить доплаты к пенсиям: кому выплатят по 300 гривен

В Украине отдельная категория пенсионеров сможет получить доплаты к пенсионным выплатам. По 300 гривен выплатят тем, кто достиг 70-летнего возраста.

Как пишет издание "На пенсии", Пенсионный фонд ежемесячно, перед началом начисления пенсий, производит перерасчеты выплат на следующий период. Это происходит и из-за установления ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 грн пенсионерам, достигшим 70 лет.

Читайте также: Стали известны четыре категории пенсионеров, которым повысят выплаты в 2023 году

"Поэтому в апреле пенсионеры получат пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения 70 лет, то есть в этом случае – с 6 апреля. Первая выплата будет неполной, а уже в мае – 300 гривен", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

А еще в Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!