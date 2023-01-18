В Украине некоторые пенсионеры могут получить компенсационную доплату к пенсии: кого это касается

В Пенсионном фонде объяснили, что некоторые пенсионеры могут получить компенсационную доплату к своей пенсии. Это разрешено при достижении определенного возраста.

Ежемесячная компенсационная доплата составляет 300 грн. В ПФУ объяснили, как ее получать.

"6 января мне исполнилось 70 лет, пенсию получаю 17 числа. Получу ли я в этом месяце доплату к пенсии в размере 300 гривен в полном объеме?" – с таким вопросом обратилась пенсионерка в Пенсионный фонд.

Поэтому в ПФУ объяснили, что доплату в размере 300 гривен могут получить пенсионеры, которым исполнилось 70 лет. Однако это можно сделать не сразу.

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Сведения на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее – к началу выплатного периода, который длится с 4 по 25 число каждого месяца. Соответственно, ежемесячно, перед началом начисления, производятся все перерасчеты пенсий на следующий выплатный период, в частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 грн пенсионерам, достигшим 70 лет.

В случае пенсионерки свою компенсационную доплату к пенсии она получит с 6 января.

Напомним, что украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Больше о накопительной пенсии читайте в нашем материале.

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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