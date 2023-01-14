Пенсионная реформа в Украине: у кого вырастут пенсии и что изменится

Украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе.

Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона на Общественном.

По ее словам, реформа предполагает, что человек сможет самостоятельно выбирать для накопления государственного или негосударственного пенсионного фонда.

"В том проекте закона, который сейчас доработан с большим количеством стейкхолдеров, говорится, что работодатель и государство на паритетной основе будут платить размер взноса. Это не означает увеличения налоговой нагрузки. Напротив, государство на первом этапе готово взять ключевой стимул, ответственность за введение накопительной системы на себя. И взносы будут уплачиваться за счет того, что будет уменьшена соответствующая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. А граждане могут добровольно участвовать в этом накоплении, таким образом увеличивая коэффициент замещения", – пояснила Марчак.

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Чиновница назвала ключевую цель накопительной пенсионной системы. В частности, это увеличение пенсии для каждого отдельного гражданина, который будет платить взносы. Следовательно, кроме солидарной пенсии человек будет получать доплаты по накоплениям.

"Соответственно чем больше взносов работодатель и государство, и сам гражданин будут платить в эту накопительную систему, тем больше персональная выгода будет для каждого гражданина при достижении пенсионного возраста", – пояснила представительница Минсоцполитики.

По ее словам, в солидарной системе деньги, которые сегодня платят граждане в качестве взносов, распределяются прямо сейчас среди всех получателей пенсий. По накопительной системе человек будет копить на свой собственный вклад, и эти деньги никто, кроме этого человека, получить не сможет.

Также человек сможет самостоятельно выбрать для накопления пенсионный фонд – государственный или негосударственный.

"Государство будет регулировать через законы, нормативные акты качество работы этих фондов, требования к их функционированию. Но для того, чтобы частные институты подготовились к внедрению накопительной системы, понимая, что доверие к государственным институтам, в т.ч. к ПФУ, сегодня высоко. со стороны граждан, то на первом этапе – первые три года – предполагается, что все взносы будут осуществляться именно в государственный пенсионный фонд", – пояснила Марчак.

Предполагается, что вместо действующего Пенсионного фонда Украины будет создан другой институт.

Напомним, что в Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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