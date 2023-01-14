Пенсійна реформа в Україні: у кого зростуть пенсії та що зміниться

Український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему.

Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в етері телемарафону на Суспільному.

За її словами, реформа передбачає, що людина зможе самостійно обирати для накопичення державного чи недержавного пенсійного фонду.

"У тому проєкті закону, який зараз доопрацьовано з великою кількістю стейкхолдерів, йдеться про те, що роботодавець і держава на паритетній основі сплачуватимуть розмір внеску. Це не означає збільшення податкового навантаження. Навпаки, держава на першому етапі готова взяти ключовий стимул, відповідальність за введення накопичувальної системи на себе. І внески сплачуватимуться за рахунок того, що буде зменшено відповідне податкове навантаження на фонд заробітної плати. А громадяни можуть добровільно брати участь у цьому накопиченні, таким чином збільшуючи коефіцієнт заміщення", – пояснила Марчак.

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Чиновниця назвала ключову мету накопичувальної пенсійної системи. Зокрема це збільшення пенсії для кожного окремого громадянина, який сплачуватиме внески. Відтак, крім солідарної пенсії людина буде отримувати доплати з накопичень.

"Відповідно, чим більше внесків роботодавець і держава, і сам громадянин сплачуватимуть у цю накопичувальну систему, тим більше персональна вигода буде для кожного громадянина при досягненні пенсійного віку", – пояснила представниця Мінсоцполітики.

За її словами, у солідарній системі гроші, які сьогодні сплачують громадяни як внески, розподіляються прямо зараз серед усіх отримувачів пенсій. За накопичувальною системою людина накопичуватиме на свій власний внесок, і ці гроші ніхто, окрім цієї людини, отримати не зможе.

Також людина матиме змогу самостійно обрати для накопичення пенсійний фонд – державний чи недержавний.

"Держава регулюватиме через закони, нормативні акти якість роботи цих фондів, вимоги до їх функціонування. Але для того, щоб приватні інститути підготувалися до впровадження накопичувальної системи, розуміючи, що довіра до державних інститутів, у т.ч. до ПФУ, сьогодні є високим з боку громадян, то на першому етапі – перші три роки – передбачається, що всі внески здійснюватимуться саме до державного пенсійного фонду", – пояснила Марчак.

Передбачається, що замість чинного Пенсійного фонду України буде створено інший інститут.

Нагадаємо, що в Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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