Українці зможуть побачити парад із шести планет: коли станеться унікальне явище

28 серпня 2024 року відбудеться чергове унікальне небесне явище — вирівнювання планет, яке можна буде спостерігати без спеціального обладнання. Цього разу над горизонтом з'являться Сатурн, Нептун, Уран, Юпітер, Марс і Меркурій.

Парад планет – це астрономічне явище, під час якого кілька планет Сонячної системи вишиковуються в одну лінію або розташовуються по один бік від Сонця в невеликому секторі. Це створює враження, ніби планети вишикувалися в парад, пише starwalk.space.

Початок цього небесного шоу розпочнеться з появи Сатурна, а до ранку на небі можна буде побачити всі шість планет.

Читайте також: Сонце має таємниче серцебиття: феномен пояснили науковці

Найбільш вражаючі моменти почнуться після заходу сонця, коли за Сатурном піднімуться Уран, Юпітер та Марс. Меркурій з’явиться останнім – приблизно о 5:45 ранку, за пів години до сходу сонця. Щоб побачити всіх учасників планетного параду, доведеться трохи повернути голову, але загалом усі планети будуть видимі.

Коли всі планети стануть в ряд. Джерело: Vito Technology, Inc.

Це вже третє вирівнювання планет у 2024 році. Попередні події відбулися під час сонячного затемнення та в червні, коли деякі планети було важко побачити через яскравість Сонця. Однак цьогорічне вирівнювання буде видно майже на всій території США. Деякі регіони, такі як Флорида та Каліфорнія, матимуть коротший час для спостережень, але всі шість планет все ж будуть доступні для огляду.

Щоб точно дізнатися, наскільки добре видно планети у вашому регіоні, радять використовувати такі програми як Stellarium та Sky Tonight. Вони дозволять точно визначити розташування планет на небі в певний час. Stellarium краще підходить для визначення видимості із Землі, а Sky Tonight допоможе знайти планети навіть у складних умовах.

Для спостереження за Юпітером, Марсом і Сатурном не потрібно спеціального обладнання – їх можна побачити неозброєним оком. Проте Нептун та Уран знаходяться далеко, тому для їх спостереження знадобиться бінокль або телескоп. Меркурій також буде важко помітити через його близькість до Сонця, особливо без збільшення.

Погода та світлове забруднення можуть вплинути на якість спостереження, тому для найкращого результату варто виїхати за межі міста, де небо чистіше. Вибір місця без хмар та яскравих міських вогнів підвищить шанси на побачення цього унікального явища в усій його красі.

Де подивитись парад планет

На YouTube транслюється відео з космосу в реальному часі з МКС. Міжнародна космічна станція знаходиться на низькій навколоземній орбіті на висоті 420 км над планетою Земля.

Нагадаємо,чорні діри Зірки Смерті спрямовують струмені на нові цілі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!