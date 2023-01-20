Українці знову можуть отримати допомогу розміром 6600 грн: що для цього потрібно

В Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про кошти розміром 6600 гривень.

Допомогу можна отримати у десятьох регіонах країни. Про це повідомила пресслужба благодійного фонду "Право на захист".

Зазначаться, що грошова допомога від УВКБ ООН – це одноразова виплата в розмірі 2 220 гривень щомісячно на особу протягом трьох місяців. Кандидати не мали раніше отримувати міжнародну допомогу а також відповідають наступним умовам:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року та мають вразливості;

Відео дня

особи, що не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях та мають вразливості;

люди, які повернулись до місця постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року та мають вразливості.

Критеріями вразливості, згідно з програмою допомоги, є:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Допомогу не зможуть отримати родини, які раніше отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, а також чий дохід перевищує 5 400 грн на особу.

Для реєстрації потрібно надати:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Дізнатися адреси пунктів збору даних у вашій області можна на сайті фонду.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала ВПО активніше шукати роботу. Вона звернулася до українців із закликом працевлаштовуватися на місцях, в які вони переїхали.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!