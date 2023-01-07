Верещук закликала ВПО активніше шукати нову роботу на місцях

Віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала внутрішньопереміщених осіб активніше шукати роботу. Вона звернулася до українців із закликом працевлаштовуватися на місцях, в які вони переїхали.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства. За словами Верещук, серед ВПО чимало активних громадян.

Вона зазначила, що після вимушеного переїзду багато українців не стали розраховувати лише на допомогу від держави, але й влаштувалися на роботу.

"Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед, це – результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала у нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні", – йдеться у повідомленні.

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Верещук також закликала роботодавців не чекати та працевлаштовувати ВПО активніше.

"Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін – тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя", – додала вона.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики повідомили, що проводитимуть перевірки ВПО. У випадку виявлення порушень, українців позбавлятимуть грошових виплат.

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