'Укрпошта' переглянула тарифи на доставку: за що українці платитимуть менше

Українці отримали можливість заощаджувати на пересиланні невеликих посилок за кордон. "Укрпошта" впровадила знижки на послугу "Дрібний пакет Prime", яка широко застосовується у сфері електронної комерції для доставки товарів покупцям.

Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі. Він пояснив, що багато українців використовують платформи Etsy та Amazon для продажу товарів за кордон. Відомо, що на міжнародних маркетплейсах представлено понад 1,7 мільйона найменувань продукції з України, і більше 60% таких відправлень здійснюється через "Укрпошту".

З огляду на це компанія вирішила запровадити знижки для клієнтів, щоб зробити доставку ще вигіднішою. Крім того, у рамках послуги "Дрібний пакет Prime" було додано нові гнучкі вагові категорії:

до 100 г;

від 500 до 750 г;

від 750 г до 1 кг.

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"Чому це важливо? Наразі близько 25% товарів, які українці продають на Etsy й Amazon, — це товари вагою до 100 грамів: декор, різноманітні ювелірні прикраси тощо. Аби відправляти було ще вигідніше, Укрпошта знижує тарифи на легкі посилки до 15%!" – зазначив Смілянський.

Відтепер відправлення вагою до 100 г обійдеться клієнтам "Укрпошти" від 244 грн, а посилки масою від 500 до 750 г коштуватимуть від 700 грн зі знижкою 10%. При цьому враховується саме фактична вага, а не об’ємна, що дає змогу українцям заощаджувати, не переплачуючи за зайвий обсяг.

Термін доставки варіюється залежно від країни призначення. Наприклад, до Великої Британії відправлення прибувають за 4 і більше днів, а до США – у межах 7-10 днів. Крім того, доступна опція безплатного повернення, адже, як зазначено на офіційному сайті "Укрпошти", "всяке трапляється". У сфері електронної комерції можливі різні непередбачувані ситуації.

Послуга "Дрібний пакет Prime" також передбачає такі вагові категорії: 100-250 г (від 285 грн), 250-500 г (від 552 грн), 750-1 000 г (від 776 грн), 1-2 кг (від 1 100 грн).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" суттєво зменшить термін доставки посилок Україною.

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