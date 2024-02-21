Помер дисидент та політв'язень радянських концтаборів Степан Хмара

У віці 86 років після тривалої хвороби помер борець за Незалежність України, дисидент та політв'язень радянських концтаборів Степан Хмара.

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Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара у Фейсбуці.

"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї", – написала Роксолана Хмара.

Днями, нагадаємо, історик і журналіст Вахтанг Кіпіані повідомив, що Степан Хмара перебуває на лікуванні та що потребує на це 700 тисяч гривень.

З його повідомлення стало відомо, що у дисидента діагностовано онкологію.

"Ним давно опікується Патронатна служба Азову і зокрема Тетяна Даниленко, яка повідомила - на "хімію" на найближчі кілька днів потрібно приблизно 200 000 гривень. І це не рахуючи поточних оплат за стаціонарне лікування", – написав Кіпіані.

Що відомо про Степана Хмару

Степан Хмара - дисидент в період перебудови, довголітній політв'язень радянських концтаборів, народний депутат України І, II та IV скликань.

Народився 12 жовтня 1937 року в селі Бобятин на Львівщині.

1964 року закінчив Львівський медичний інститут.Працював стоматологом, але попри це, активно брав участь у дисидентському русі, поширюючи заборонену літературу.У 60-х роках став першим в Україні, хто переклав на українську мову роботу академіка Андрія Сахарова "Роздуми про світ, інтелектуальну свободу і прогрес".

1974 року в рамках нелегального в СРСР видання "Український вісник" публікує статті "Етноцид українців в СРСР" і "Генеральний погром", які згодом багаторазово перевидавалися в Європі.

Зазнав переслідувань з боку радянської влади:1975 року був затриманий, але згодом звільнений через відсутність доказів.

1980 року заарештований КДБ, засуджений до 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання за статтею "антирадянська пропаганда".

1987 року після звільнення з ув'язнення повернувся в Україну, став одним із керівників Української Гельсінської групи, а згодом заступником голови Української республіканської партії (УРП).

1990 року обраний народним депутатом українського парламенту.

У листопаді 1990 року заарештований за звинуваченням у нападі на міліціонера. "Справа Хмари" набула широкого суспільного резонансу.Після здобуття Україною незалежності двічі обирався народним депутатом (1994, 2002).

Брав активну участь у Помаранчевій революції, підтримуючи Віктора Ющенка.2005 року вийшов з партії "Батьківщина".

За свою невтомну боротьбу за свободу і демократію Степан Хмара був удостоєний високих нагород:

Звання Герой України (присвоєно президентом Віктором Ющенком).

Орден Свободи.Орден Ярослава Мудрого.

Степан Хмара залишив по собі глибокий слід в історії України як борець за незалежність, демократію та права людини.

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