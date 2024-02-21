Умер диссидент и политзаключенный советских концлагерей Степан Хмара

В возрасте 86 лет после продолжительной болезни скончался борец за Независимость Украины, диссидент и политзаключенный советских концлагерей Степан Хмара.

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Об этом сообщила его жена Роксолана Хмара в Фейсбуке.

"Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире мужчина умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела" видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее", – написала Роксолана Хмара.

На днях, напомним, историк и журналист Вахтанг Кипиани сообщил, что Степан Хмара находится на лечении и нуждается в этом 700 тысяч гривен.

Из его сообщения стало известно, что у диссидента диагностирована онкология.

"Им давно занимается Патронатная служба Азова и в частности Татьяна Даниленко, которая сообщила - на "химию" на ближайшие несколько дней нужно примерно 200 000 гривен. И это не считая текущих оплат за стационарное лечение", — написал Кипиани.

Что известно о Степане Хмаре

Степан Хмара – диссидент в период перестройки, многолетний политзаключенный советских концлагерей, народный депутат Украины I, II и IV созывов.

Родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин Львовщины.

В 60-х годах стал первым в Украине, кто перевел на украинский язык работу академика Андрея Сахарова "Размышления о мире, интеллект" свободу и прогресс".

1974 в рамках нелегального в СССР издания "Украинский вестник" публикует статьи "Этноцид украинцев в СССР" и "Генеральный погром", которые впоследствии многократно переиздавались в Европе.

Подвергся преследованиям со стороны советской власти: в 1975 году был задержан, но впоследствии уволен из-за отсутствия доказательств.

1980 арестован КГБ, приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 5 лет ссылки по статье "антисоветская пропаганда".

1987 после освобождения из заключения вернулся в Украину, стал одним из руководителей Украинской Хельсинкской группы, а впоследствии заместителем председателя Украинской республиканской партии (СРП).

1990 избран народным депутатом украинского парламента.

В ноябре 1990 года арестован по обвинению в нападении на милиционера. "Дело Хмары" получило широкий общественный резонанс. После обретения Украиной независимости дважды избирался народным депутатом (1994, 2002).

Принимал активное участие в Оранжевой революции, поддерживая Виктора Ющенко. В 2005 году вышел из партии "Батькивщина".

За свою неутомимую борьбу за свободу и демократию Степан Хмара был удостоен высоких наград:

Звание Герой Украины (присвоено президентом Виктором Ющенко).

Орден Свободы. Орден Ярослава Мудрого.

Степан Хмара оставил после себя глубокий след в истории Украины как борец за независимость, демократию и права человека.

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