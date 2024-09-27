Померла відома акторка Меггі Сміт, яка зіграла професорку Макґонеґел у ''Гаррі Поттері''

Британська актриса Меггі Сміт, відома своєю роллю професора Мінерви Макґонеґел у фільмах про Гаррі Поттера, померла на 90-му році життя.

Як повідомляє BBC, актриса мирно пішла з життя у п'ятницю, 27 вересня, в одній із лікарень. Її останні години пройшли в оточенні близьких – друзів та родини.

Сім'я Сміт підтвердила новину, зазначивши, що у неї залишилося двоє синів і п’ятеро онуків, які важко переживають втрату. Причини смерті актриси поки що не розголошуються. Проте родина і шанувальники з усього світу висловлюють співчуття та вшановують пам'ять видатної актриси.

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Maggie Smith. Джерело: instagram.com/maggiesmithdaily

Біографія Меггі Сміт

Меггі Сміт народилася 28 грудня 1934 року в Ілфорді, неподалік Лондона. Її батьком був професор Оксфордського університету, а матір працювала секретарем. З раннього віку Меггі захоплювалася театром, і її дебют на сцені відбувся ще під час навчання в Оксфорді. У 1952 році вона зіграла Віолу у п’єсі Вільяма Шекспіра "Дванадцята ніч", що стало початком її блискучої акторської кар'єри.

Maggie Smith. Джерело: instagram.com/maggiesmithdaily

У 1960-х роках Сміт стала однією з провідних актрис лондонських театрів, зокрема Королівського Національного театру. Її визнання прийшло після ролі Дездемони у п'єсі "Отелло" з Лоуренсом Олів'є у головній ролі. За цю роль Меггі отримала свій перший "Оскар" у 1965 році, що стало початком її численних успіхів у кіно.

Ще однією визначною роботою стала роль вчительки у фільмі "Розквіт міс Джін Броді" (1969), за яку Сміт отримала другий "Оскар" та премію BAFTA. Протягом своєї кар'єри вона грала в різних жанрах – від драм до комедій, здобувши визнання як актриса високого рівня.

Maggie Smith. Джерело: instagram.com/maggiesmithdaily

Окрім театру, Меггі Сміт активно працювала в кіно. Її ролі у фільмах "Кімната з виглядом", "Чай з Муссоліні" та "Госфорд-парк" принесли їй численні нагороди. Але світової популярності актриса здобула завдяки ролі професора Мінерви Макґонеґел у франшизі про Гаррі Поттера, яка зробила її відомою кільком поколінням глядачів.

Maggie Smith as Minerva McGonagall. Джерело: instagram.com/maggiesmithdaily

Актриса була одружена двічі і мала двох синів, Крістофера та Тобі. Другий шлюб із драматургом Беверлі Кросом тривав до його смерті у 1998 році. Попри особисті труднощі, Меггі залишалася активною в професії до останніх років життя, навіть подолавши рак молочної залози у 2007 році.

Меггі Смітт. Джерело: instagram.com/maggiesmithdaily

Меггі Смітт. Джерело: instagram.com/maggiesmithdaily

Меггі Смітт. Джерело: instagram.com/maggiesmithdaily

Фільмографія Меггі Сміт

"Розквіт міс Джин Броді" (1969): Ця роль принесла Меггі Смітт першого "Оскара". Вона блискуче втілила образ ексцентричної вчительки, яка надихає своїх учениць, але при цьому маніпулює ними.

"Каліфорнійський готель" (1978): Другий "Оскар" Меггі Смітт отримала за роль у цій драмі, де вона зіграла змучену життям жінку, яка шукає втіхи в алкоголі.

"Госфорд-парк" (2001): У цьому фільмі Роберта Олтмена Меггі Смітт створила незабутній образ жорсткої і цинічної аристократки.

Серія фільмів про Гаррі Поттера: Роль професорки Макґонеґел принесла Меггі Смітт любов мільйонів шанувальників по всьому світу. Її строга, але справедлива вчителька стала одним із найулюбленіших персонажів саги.

"Абатство Даунтон": У цьому популярному серіалі Меггі Смітт зіграла роль мудрої і саркастичної графині Вайолет Кроулі. Її гострі репліки та блискучі діалоги стали візитною карткою персонажа.

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