Умерла известная актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессор МакГонагалл в ''Гарри Поттере''

Британская актриса Мэгги Смит, известная своей ролью профессора Минервы МакГонагалл в фильмах о Гарри Поттере, умерла на 90-м году жизни.

Как сообщает BBC, актриса мирно ушла из жизни в пятницу, 27 сентября, в одной из больниц. Ее последние часы прошли в окружении близких – друзей и семьи.

Семья Смит подтвердила новость, отметив, что у нее осталось двое сыновей и пятеро внуков, тяжело переживающих потерю. Причины смерти актрисы пока не разглашаются. Однако семья и поклонники со всего мира выражают соболезнования и чтят память величайшей актрисы.

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Maggie Smith. Источник: instagram.com/maggiesmithdaily

Биография Мэгги Смит

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, недалеко от Лондона. Ее отцом был профессор Оксфордского университета, а мать работала секретарем. С раннего возраста Мэгги увлекалась театром, и ее дебют на сцене состоялся еще во время учебы в Оксфорде. В 1952 году она сыграла Виолу в пьесе Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь", что явилось началом ее блестящей актерской карьеры.

Maggie Smith. Источник: instagram.com/maggiesmithdaily

В 1960-х Смит стала одной из ведущих актрис лондонских театров, в частности Королевского Национального театра. Ее признание пришло после роли Дездемоны в пьесе "Отелло" с Лоуренсом Оливье в главной роли. За эту роль Мэгги получила свой первый "Оскар" в 1965 году, что явилось началом ее многочисленных успехов в кино.

Еще одной выдающейся работой стала роль учительницы в фильме "Расцвет мисс Джин Броди" (1969), за которую Смит получила второй "Оскар" и премию BAFTA. В течение своей карьеры она играла в разных жанрах – от драм до комедий, получив признание как актриса высокого уровня.

Maggie Smith. Источник: instagram.com/maggiesmithdaily

Помимо театра, Мэгги Смит активно работала в кино. Ее роли в фильмах "Комната с видом", "Чай из Муссолини" и "Госфорд-парк" принесли ей многочисленные награды. Но мировую популярность актриса приобрела благодаря роли профессора Минервы МакГонагалл во франшизе о Гарри Поттере, которая сделала ее известной нескольким поколениям зрителей.

Maggie Smith as Minerva McGonagall. Источник: instagram.com/maggiesmithdaily

Актриса была замужем дважды и имела двух сыновей, Кристофера и Тебе. Второй брак с драматургом Беверли Кроссом продолжался до его смерти в 1998 году. Несмотря на личные трудности, Мэгги оставалась активной в профессии до последних лет жизни, даже преодолев рак молочной железы в 2007 году.

Мэгги Смит. Источник: instagram.com/maggiesmithdaily

Мэгги Смит. Источник: instagram.com/maggiesmithdaily

Мэгги Смит. Источник: instagram.com/maggiesmithdaily

Фильмография Мэгги Смит

"Расцвет мисс Джин Броди" (1969): Эта роль принесла Мэгги Смит первого "Оскара". Она блестяще воплотила образ эксцентричной учительницы, вдохновляющей своих учениц, но при этом манипулирующей ими.

"Калифорнийская гостиница" (1978): Вторую "Оскар" Мэгги Смит получила за роль в этой драме, где она сыграла измученную жизнью женщину, которая ищет утешение в алкоголе.

"Госфорд-парк" (2001): В этом фильме Роберта Олтмена Мэгги Смит создала незабываемый образ жесткой и циничной аристократки.

Серия фильмов о Гарри Поттере: Роль профессора МакГонагалл принесла Мэгги Смит любовь миллионов поклонников по всему миру. Ее строгая, но справедливая учительница стала одним из самых любимых персонажей саги.

"Аббатство Даунтон": В этом популярном сериале Мэгги Смит сыграла роль мудрой и саркастической графини Вайолет Кроули. Ее острые реплики и блестящие диалоги стали визитной карточкой персонажа.

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