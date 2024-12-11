Чи впаде ціна Bitcoin знову? Аналітики називають ключові рівні

Ціна Bitcoin нещодавно показала ведмежий поглинаючий патерн на денному графіку, що викликало побоювання щодо можливого падіння. Однак аналітики вважають, що Bitcoin залишається у сильній позиції, поки його ціна тримається вище $88,000.

Поточні події на ринку

9 грудня крипторинок зазнав найбільшої ліквідації з 2021 року, під час якої було ліквідовано понад $1,6 мільярда позицій, включаючи $142 мільйони довгих позицій на Bitcoin. Bitcoin повторно протестував рівень підтримки $95,000, а хоча і трохи знизився, його довгострокова ринкова структура залишається незмінною.

Ключові рівні для спостереження

$88,000 як критична підтримка. Співзасновник GlassNode Рафаель Шульце-Крафт зазначив, що рівень підтримки Bitcoin на $88,000 є вирішальним. Нижче цього рівня інтерес інвесторів значно знижується аж до $70,000. Проте поки BTC залишається вище $88,000, його загальна траєкторія виглядає стабільною. $96,000-$98,000 як зона опору. Цей діапазон залишається домінантною зоною інвесторської активності, і для підтвердження впевненого зростання Bitcoin потрібно відновити цей рівень.

Позитивні індикатори

Бичача дивергенція. На денному графіку Bitcoin спостерігається прихована бичача дивергенція між ціною і відносним індексом сили (RSI). Цей патерн свідчить про посилення ринкового імпульсу, що може вказувати на продовження висхідного тренду. Сильне накопичення новими інвесторами. Дослідник Bitcoin Аксель Адлер-молодший зазначив, що нові інвестори поглинають тиск продажів, а їхня капіталізація зросла з $48 мільярдів до $343 мільярдів у цьому циклі. Стабільний попит сприяє стійкості ринку. Скидання метрик ф'ючерсного ринку. Ключові метрики ф'ючерсного ринку, включаючи відкритий інтерес і ставки фінансування, пройшли через делевериджинг, знижуючи ризик значного обвалу. Аналітики вважають, що ймовірність серйозного падіння мінімальна, поки BTC утримує позицію вище $90,000.

Можливі ризики та прогнози

Падіння до $90,000 означатиме зниження на 13,5% від останнього історичного максимуму Bitcoin у $104,600. Аналітики розглядають це як допустимий відкат, який не сигналізує про суттєвий розворот тренду.

Незважаючи на очікувану волатильність, незалежний трейдер Daan Crypto зауважив, що ринок може стабілізуватися та відновити висхідний тренд після подолання останніх коливань.

Висновок

Короткострокові коливання ціни Bitcoin створили невизначеність, але сильна підтримка вище $88,000 та позитивні ринкові основи свідчать про його стійкість. Якщо BTC відновить рівень $96,000-$98,000, перспективи для зростання залишаються високими.

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