Влаштовуємо ревізію на кухні: як зрозуміти, що час викидати посуд

Кожен посуд має власний термін придатності. Якого непотребу на кухні краще позбутися, а яка сковорода чи каструля може прослужити ще один рік.

Розглянемо термін експлуатації надійних помічників на кухні. Йтиметься про кераміку, тефлон, алюміній і відомий нашим бабусям чавун.

У цьому матеріалі ми розглянемо докладно про те, як зрозуміти, що посуд зіпсувався.

Керамічний посуд

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Вона красива та екологічна, але має один вагомий недолік – на ній легко з'являються сколи та тріщини. Подивіться на ваші улюблені каструлі та чашки.

Для фарбування кераміки використовують речовини, що містять солі шкідливих металів – кадмію, кобальту та бору. Поки глазур ціла, вони безпечні, але з появою тріщин і сколів отруйні речовини починають проникати у їжу.

Крім того, у тріщинах на дні можуть накопичуватися бактерії, які потім потрапляють до нашого організму.

Перевірте ваші улюблені чашки та каструлі з кераміки. Якщо побачите сколи і тріщини - сміливо позбавтеся таких помічників.

Також слід звернути увагу на запах страв, виготовлений у старому посуді з кераміки. Через пористу структуру таке начиння добре вбирає запахи і смаки їжі і може спотворювати сприйняття інших страв. Якщо м'ясо раптом почало пахнути рибою — це явна ознака, що посуд пора оновити.

Антипригарний посуд

Суперечки про тефлонове покриття не вщухають багато років. Деякі господині відправляють сковорідки в смітник з появою першої подряпини, інші не звертають увагу на покриття, що облізло.

Але єдина небезпека, яка загрожує людям – це частинки тефлону, які можуть потрапити у їжу. Але, за словами експертів, його кількість дуже мала, і тефлон не входить у реакцію з хімічними елементами в організмі, а просто виводиться через кишечник.

Тому поки на сковороді та каструлі немає серйозних пошкоджень, які ускладнюють приготування їжі, можете спокійно користуватися ними і далі.

Емальований посуд

Улюблений посуд наших мам та бабусь, який теж має свій термін придатності. Зверніть увагу на сколи, які з'являються при неакуратному поводженні.

Експерти попереджають, що в ці сколи проникає волога та починається процес корозії, при якому виділяються шкідливі речовини. Крім того, гострі частинки емалі здатні подряпати стравохід.

Уважно прочитавши це, вже хочеться відправити старі каструлі зі сколами в брухт і придбати нові.

Алюмінієвий посуд

Теж один із улюблених матеріалів на кухні господарок СРСР. У такому легкому посуді любили варити манну кашу наші мами та бабусі, але тепер її боятимуться як вогню.

Справа в тому, що вчені довели небезпеку використання алюмінієвого посуду. Зазначається, що з приготуванні чи зберіганні їжі іони алюмінію легко потрапляють у їжу.

Але серйозної проблеми для людини вони не несуть, оскільки вміст металу в їжі мало.

У той же час, серйозною проблемою в експлуатації алюмінію є вм'ятини. Використовувати таку каструлю з горбатим дном вже складніше, а значить, її також настав час замінити.

Чавунний посуд

Таке начиння вважається найбільш екологічним і довговічним. На ній їжа нагрівається рівномірно, а при правильному догляді покриття служить довговічно і їжа не пригорає.

Зіпсувати чавун можна зайвою кількістю вологи, що залишається після миття. Якщо сковороду або казан не просушити, на поверхні може з'явитися іржа - готувати в такому посуді небезпечно.

Однак цю проблему також можна виправити. Іржу видаляють за допомогою харчової соди та інших народних засобів. Після того як ви усунете сліди корозії, посуд стане абсолютно безпечним, і ви зможете користуватися ним ще довгі роки.

Посуд із нержавіючої сталі

Каструлі з "нержавійки" мають металевий сплав. Найчастіше можна зустріти посуд з нержавійки з маркуванням 18/10, що означає відсоткове співвідношення хрому та нікелю.

Це так звана "медична сталь": саме з цього сплаву, крім посуду, виготовляють і медичні інструменти. Однак нікель, що міститься у більшості сплавів нержавіючої сталі, токсичний (у великих кількостях), тому зберігати їжу в посуді з нержавіючої сталі небажано. Однак такий посуд вважається дуже довговічним, але в ньому дуже часто пригорає їжа.

Зверніть увагу на ваш чайник із нержавіючої сталі. Якщо сталися потемніння, які не відмиваються, краще викинути такий прилад зі своєї кухні.

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