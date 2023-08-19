Усуває причину появи неприємного засобу: чим помити унітаз

У світі існує багато побутових засобів та сучасних технологій для прибирання, проте господині знають, що прості засоби та народні методи можуть бути навіть ефективнішими. Зокрема, прибрати неприємний запах з унітаза можна не лише за допомогою дорогих хімічних засобів.

Про це повідомили в Pixel. Одним із несподіваних рішень стало використання солі для боротьби з неприємним запахом в унітазі. Сіль не тільки маскує аромат, як роблять освіжувачі повітря, але й усуває його причину.

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Як прибрати неприємний запах з унітаза за допомогою солі:

обробіть сіллю простір під обідком унітаза та забруднені ділянки;

насипати трохи солі в сам злив;

через 15-20 хвилин, використовуючи губку або йоржик, витріть проблемні місця та натисніть на змив.

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У результаті ви отримаєте чистий унітаз. Крім цього, для того, аби мати свіжий запах з унітаза, можна засипати в нього пральний порошок та залишити на ніч. Зранку потрібно лише натиснути на змив, і неприємний запах буде нейтралізовано.

Нагадаємо, ми вже писали, як чистити та дезинфікувати унітаз часником. Цей спосіб дозволить підтримувати туалет в чистоті та вбити всі бактерії.

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